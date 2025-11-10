Tokenomik Peengu (PEENGU)

Lihat cerapan utama tentang Peengu (PEENGU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:42:16 (UTC+8)
USD

Peengu (PEENGU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Peengu (PEENGU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.66K
Jumlah Bekalan:
$ 985.87M
Bekalan Edaran:
$ 985.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 37.66K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Peengu (PEENGU) Maklumat

Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

Laman Web Rasmi:
https://www.peengu.xyz/

Tokenomik Peengu (PEENGU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Peengu (PEENGU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEENGU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEENGU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEENGU, terokai PEENGU harga langsung token!

PEENGU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PEENGU? Halaman ramalan harga PEENGU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

