Pegaxy (PGX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Harga Terendah $ 0.0010692$ 0.0010692 $ 0.0010692 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +24.30% Perubahan Harga (7D) +24.30%

Pegaxy (PGX) harga masa nyata ialah $0.00203194. Sepanjang 24 jam yang lalu, PGX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PGX sepanjang masa ialah $ 1.051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0010692.

Dari segi prestasi jangka pendek, PGX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +24.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pegaxy (PGX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 895.46K$ 895.46K $ 895.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Bekalan Peredaran 440.69M 440.69M 440.69M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pegaxy ialah $ 895.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PGX ialah 440.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03M.