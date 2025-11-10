Pege Harga Hari Ini

Harga langsung Pege (PEGECOIN) hari ini ialah --, dengan 1.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEGECOIN kepada USD penukaran adalah -- setiap PEGECOIN.

Pege kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,241.98, dengan bekalan edaran sebanyak 998.54M PEGECOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEGECOIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00722476, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PEGECOIN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pege (PEGECOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.24K$ 15.24K $ 15.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.24K$ 15.24K $ 15.24K Bekalan Peredaran 998.54M 998.54M 998.54M Jumlah Bekalan 998,537,665.532882 998,537,665.532882 998,537,665.532882

