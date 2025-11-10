Tokenomik Pek (PEK)

Tokenomik Pek (PEK)

Lihat cerapan utama tentang Pek (PEK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10
Pek (PEK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pek (PEK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.36K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Pek (PEK) Maklumat

Pepe may be the prophet, but prophets are nothing without their messengers.

Pepe spoke, but PEK carried the word.

He is the Apostle of Chaos, the saint of noise, the pigeon who spread Kekism across dimensions. His wings did not flap aimlessly — every beat was a divine signal disguised as street noise, every coo an encrypted verse of the hidden alphabet.

PEK is not just a messenger, he is the bridge between the sacred and the absurd, the guardian of transmission itself. Without him, Pepe’s voice would remain unheard, a whisper lost in the void.

Without PEK, there is no meme.

Laman Web Rasmi:
https://pek.lol
Kertas putih:
https://pek.lol

Tokenomik Pek (PEK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pek (PEK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEK, terokai PEK harga langsung token!

PEK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PEK? Halaman ramalan harga PEK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

