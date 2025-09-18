PEKO (PEKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00591015$ 0.00591015 $ 0.00591015 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) +1.50% Perubahan Harga (7D) +10.47% Perubahan Harga (7D) +10.47%

PEKO (PEKO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEKO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEKO sepanjang masa ialah $ 0.00591015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEKO telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +1.50% dalam 24 jam dan +10.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PEKO (PEKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Bekalan Peredaran 951.70M 951.70M 951.70M Jumlah Bekalan 951,696,182.1275 951,696,182.1275 951,696,182.1275

Had Pasaran semasa PEKO ialah $ 6.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEKO ialah 951.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 951696182.1275. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.26K.