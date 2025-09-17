Pelican (PELICAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -0.59% Perubahan Harga (7D) +12.18% Perubahan Harga (7D) +12.18%

Pelican (PELICAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PELICAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PELICAN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PELICAN telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.59% dalam 24 jam dan +12.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pelican (PELICAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Bekalan Peredaran 998.99M 998.99M 998.99M Jumlah Bekalan 998,986,352.442233 998,986,352.442233 998,986,352.442233

Had Pasaran semasa Pelican ialah $ 8.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PELICAN ialah 998.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998986352.442233. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.00K.