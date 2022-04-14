Tokenomik Pelican (PELICAN)

Tokenomik Pelican (PELICAN)

Lihat cerapan utama tentang Pelican (PELICAN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Pelican (PELICAN) Maklumat

A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat.

Laman Web Rasmi:
https://www.eatenbypelican.com
Kertas putih:
https://www.eatenbypelican.com

Pelican (PELICAN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pelican (PELICAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.01K
Jumlah Bekalan:
$ 998.99M
Bekalan Edaran:
$ 998.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00057776
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000527
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Pelican (PELICAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pelican (PELICAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PELICAN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PELICAN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PELICAN, terokai PELICAN harga langsung token!

PELICAN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PELICAN? Halaman ramalan harga PELICAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.