Pencils Protocol (DAPP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00262926 24J Tinggi $ 0.00311294 Sepanjang Masa $ 1.058 Harga Terendah $ 0.00262926 Perubahan Harga (1J) -2.90% Perubahan Harga (1D) -5.77% Perubahan Harga (7D) -22.06%

Pencils Protocol (DAPP) harga masa nyata ialah $0.00269493. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAPP didagangkan antara $ 0.00262926 rendah dan $ 0.00311294 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAPP sepanjang masa ialah $ 1.058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00262926.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAPP telah berubah sebanyak -2.90% sejak sejam yang lalu, -5.77% dalam 24 jam dan -22.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pencils Protocol (DAPP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 153.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 269.49K Bekalan Peredaran 57.07M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Pencils Protocol ialah $ 153.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAPP ialah 57.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.49K.