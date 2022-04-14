Tokenomik Pencils Protocol (DAPP)
Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets.
Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.
Pencils Protocol (DAPP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pencils Protocol (DAPP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Pencils Protocol (DAPP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pencils Protocol (DAPP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DAPP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DAPP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DAPP, terokai DAPP harga langsung token!
