Penguin Finance (PEFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0070206 24J Tinggi $ 0.0101576 Sepanjang Masa $ 6.89 Harga Terendah $ 0.00078878 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +38.21% Perubahan Harga (7D) +57.89%

Penguin Finance (PEFI) harga masa nyata ialah $0.00979847. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEFI didagangkan antara $ 0.0070206 rendah dan $ 0.0101576 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEFI sepanjang masa ialah $ 6.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00078878.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEFI telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +38.21% dalam 24 jam dan +57.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Penguin Finance (PEFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 187.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 187.70K Bekalan Peredaran 19.16M Jumlah Bekalan 19,158,097.7474686

Had Pasaran semasa Penguin Finance ialah $ 187.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEFI ialah 19.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19158097.7474686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 187.70K.