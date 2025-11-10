Penguru Harga Hari Ini

Harga langsung Penguru (PENGURU) hari ini ialah --, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PENGURU kepada USD penukaran adalah -- setiap PENGURU.

Penguru kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,412.11, dengan bekalan edaran sebanyak 850.58M PENGURU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PENGURU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PENGURU dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -28.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Penguru (PENGURU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K Bekalan Peredaran 850.58M 850.58M 850.58M Jumlah Bekalan 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Had Pasaran semasa Penguru ialah $ 19.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PENGURU ialah 850.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 850576444.953077. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.41K.