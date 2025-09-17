Apakah itu PengyOS (POS)

PengyOS is a meme community on Solana, and their website represents the culture they take great pride in, it simulates an operating system. Initially, their founder, who is also an amateur developer, built the website with the help of ChatGPT and based on open-source project from GitHub, aiming to satirize meme coins that have no real utility. The project was fair-launched on Pump.fun on March 20, 2024. This is a purely community-driven project. When the founder started it, he only had $65 left in his pocket, far from enough to normally launch a meme coin. That’s when he found Pump.fun and fair-launched the project, without any team members. He never expected so many people to resonate with the project and its story. As more community volunteers joined, the project stood out and gradually grew into what we see today. Now, they’ve evolved into a diverse meme community. Whether you're new to crypto, a seasoned trader and investor, or a gaming addict, they aim to be your all-in-one hub for a smooth and enjoyable experience. In PengyOS, users can access various dApps, fun apps, browse crypto news, check out memes, play games, and even listen to their rap album. Yes, you read that right, they have a rap album, and it’s available on platforms like Apple Music, Spotify, and YouTube Music. They’ve also created their own decentralized chat service called PengyChat, which adds even more character to PengyOS. They were also invited by Solana Mobile to develop the PengyOS mobile app for their SAGA and Seeker phones, and it’s already live on the Solana Mobile app store, more collaborations with Solana Mobile are coming soon. But have to say that their desktop version offers a better experience for now. This project is full of narrative, their founder isn’t a professional developer, coding is just a hobby for him. Without GitHub open-source projects, ChatGPT, and Pump.fun, PengyOS wouldn’t exist. Thanks to the growing support of community volunteers, the project has reached new heights. Of course, it hasn’t been without its challenges, there were some fake volunteers who tried to mess things up for them, but they overcame those obstacles one by one. A story wouldn’t be interesting without some hurdles, right? Through all the ups and downs, the founder is still here, the OG volunteer team is still here, and the story continues, just like the song from their album - Road to Billions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

PengyOS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PengyOS (POS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PengyOS (POS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PengyOS.

Semak PengyOS ramalan harga sekarang!

POS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik PengyOS (POS)

Memahami tokenomik PengyOS (POS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PengyOS (POS) Berapakah nilai PengyOS (POS) hari ini? Harga langsung POS dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa POS ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa POS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PengyOS? Had pasaran untuk POS ialah $ 31.27K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran POS? Bekalan edaran POS ialah 998.57M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POS? POS mencapai harga ATH sebanyak 0.00551419 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POS? POS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan POS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POSialah -- USD . Adakah POS akan naik lebih tinggi tahun ini? POS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PengyOS (POS) Kemas Kini Industri Penting