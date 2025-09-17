pennystocks (PENNYSTOCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.10% Perubahan Harga (7D) -7.80%

pennystocks (PENNYSTOCK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PENNYSTOCK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PENNYSTOCK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PENNYSTOCK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.10% dalam 24 jam dan -7.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pennystocks (PENNYSTOCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.40K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.40K Bekalan Peredaran 999.33M Jumlah Bekalan 999,327,595.132887

Had Pasaran semasa pennystocks ialah $ 8.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PENNYSTOCK ialah 999.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999327595.132887. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.40K.