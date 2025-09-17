Penose (PENOSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00454319$ 0.00454319 $ 0.00454319 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +14.25% Perubahan Harga (7D) +14.25%

Penose (PENOSE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PENOSE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PENOSE sepanjang masa ialah $ 0.00454319, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PENOSE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +14.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Penose (PENOSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.60K$ 14.60K $ 14.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.60K$ 14.60K $ 14.60K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,742.0 999,998,742.0 999,998,742.0

Had Pasaran semasa Penose ialah $ 14.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PENOSE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998742.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.60K.