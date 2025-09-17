Penpie (PNP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 24J Rendah $ 3.07 $ 3.07 $ 3.07 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 24J Tinggi $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 Sepanjang Masa $ 7.01$ 7.01 $ 7.01 Harga Terendah $ 0.589859$ 0.589859 $ 0.589859 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +1.48% Perubahan Harga (7D) +0.75% Perubahan Harga (7D) +0.75%

Penpie (PNP) harga masa nyata ialah $3.07. Sepanjang 24 jam yang lalu, PNP didagangkan antara $ 2.94 rendah dan $ 3.07 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PNP sepanjang masa ialah $ 7.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.589859.

Dari segi prestasi jangka pendek, PNP telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.48% dalam 24 jam dan +0.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Penpie (PNP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.11M$ 16.11M $ 16.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.61M$ 30.61M $ 30.61M Bekalan Peredaran 5.26M 5.26M 5.26M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Penpie ialah $ 16.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PNP ialah 5.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.61M.