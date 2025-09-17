Pentagon Chain (PC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 21.3$ 21.3 $ 21.3 Harga Terendah $ 11.68$ 11.68 $ 11.68 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Pentagon Chain (PC) harga masa nyata ialah $20.5. Sepanjang 24 jam yang lalu, PC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PC sepanjang masa ialah $ 21.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 11.68.

Dari segi prestasi jangka pendek, PC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pentagon Chain (PC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.50M$ 20.50M $ 20.50M Bekalan Peredaran 199.77K 199.77K 199.77K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Pentagon Chain ialah $ 4.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PC ialah 199.77K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.50M.