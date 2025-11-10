Pentagon Pizza Watch Harga (PPW)
Harga langsung Pentagon Pizza Watch (PPW) hari ini ialah $ 0.00077643, dengan 7.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PPW kepada USD penukaran adalah $ 0.00077643 setiap PPW.
Pentagon Pizza Watch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 776,528, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M PPW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PPW didagangkan antara $ 0.00063303 (rendah) dan $ 0.00084639 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00229383, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028446.
Dalam prestasi jangka pendek, PPW dipindahkan -7.04% dalam sejam terakhir dan +8.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Pentagon Pizza Watch ialah $ 776.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPW ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999988194.57575. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 776.53K.
-7.04%
+7.22%
+8.92%
+8.92%
Pada hari ini, perubahan harga Pentagon Pizza Watch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pentagon Pizza Watch kepada USD adalah $ -0.0003527450.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pentagon Pizza Watch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pentagon Pizza Watch kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+7.22%
|30 Hari
|$ -0.0003527450
|-45.43%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Pentagon Pizza Watch berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
The Alt-Data Powerhouse of Prediction Markets – Meet @pizzintwatch $PPW
Location data has long been one of the most powerful yet underappreciated forms of intelligence, shaping decisions in both financial markets and geopolitics. The world’s largest hedge funds—Citadel, Renaissance Technologies, Two Sigma—have relied on location-based indicators to place billion-dollar macro bets, from commodity flows to consumer spending patterns. PPW takes that same logic and applies it to prediction markets, positioning itself as an alt-data powerhouse.
At the core of this project is the Pentagon Pizza Index, a modern revival of a Cold War signal once nicknamed “Pizza Intelligence.” Soviet analysts observed that surges in late-night pizza deliveries to the Pentagon and CIA often correlated with crisis planning and operational surges. Pizza provided a fast, cheap, and scalable solution for feeding large teams working through the night under heightened pressure. In intelligence terms, it was a classic case of traffic analysis: inferring intent from observable patterns rather than from secrets. Over time, the anecdote became legend—“PizzINT”—and resurfaced in media accounts linking pizza spikes to events like the invasions of Grenada and Panama, the Gulf War, and more recently, the 2023–24 Middle East conflict.
@pizzintwatch has formalized this insight into a tradable, data-driven signal. Its first product, the Pentagon Pizza Index, tracks and publishes pizza order fluctuations as a proxy for geopolitical stress. Early traction has been remarkable: Google already ranks “Pizza Index” searches with http://pizzint.watch near the top, ensuring mainstream visibility that extends well beyond crypto. Each new conflict or crisis that drives spikes in the data is likely to generate not just trader attention, but also media coverage, cementing its cultural and analytical relevance.
But Pizza Index is only the beginning. The same methodology can be expanded across a wide spectrum of location-based datasets. Flight radar has long been used to track high-level government and military aircraft, with spikes in reconnaissance activity foreshadowing events such as Russia’s 2022 invasion of Ukraine. Satellite imagery of Walmart and Target parking lots can be repurposed into leading retail indicators. AIS tracking of oil tankers reveals shifts in global energy supply and demand in near real-time. NDVI satellite data provides early insight into agricultural yields and food inflation risk. Each of these signals, when integrated into a unified feed, becomes a powerful input for traders, analysts, and AI agents.
Looking ahead, the potential extends far beyond monitoring. An API and oracle layer could allow developers to plug directly into a low-latency feed of alt-data indicators, with analytics built on top. This positions @pizzintwatch as both a trusted data provider and a source of truth for exotic prediction markets. By curating, cleaning, and standardizing these signals, PPW could sell feeds to analytics platforms, AI agents, hedge funds, and retail traders alike. Vertical expansion into its own analytics engine, trading vaults, or AI trading agents becomes not just possible but natural.
What makes the project especially compelling is its memetic edge. “Pentagon Pizza Watch” is instantly memorable, bridging serious intelligence tradecraft with playful cultural branding. Combined with the official Polymarket Builders badge, this positioning gives PPW credibility both as a rigorous data product and as a viral, community-driven meme.
In short, @pizzintwatch sits at the intersection of prediction markets, RWA oracles, and alt-data infrastructure. It is simultaneously an intelligence experiment, a tradable signal, and a narrative-rich meme. With its cultural resonance, technical potential, and first-mover advantage, $PPW is poised to become a cornerstone in the evolution of on-chain alt-data markets.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.