Pentagon Pizza Watch Harga Hari Ini

Harga langsung Pentagon Pizza Watch (PPW) hari ini ialah $ 0.00077643, dengan 7.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PPW kepada USD penukaran adalah $ 0.00077643 setiap PPW.

Pentagon Pizza Watch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 776,528, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M PPW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PPW didagangkan antara $ 0.00063303 (rendah) dan $ 0.00084639 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00229383, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028446.

Dalam prestasi jangka pendek, PPW dipindahkan -7.04% dalam sejam terakhir dan +8.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 776.53K$ 776.53K $ 776.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 776.53K$ 776.53K $ 776.53K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,988,194.57575 999,988,194.57575 999,988,194.57575

Had Pasaran semasa Pentagon Pizza Watch ialah $ 776.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPW ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999988194.57575. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 776.53K.