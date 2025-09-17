Penumbra (UM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00716111 $ 0.00716111 $ 0.00716111 24J Rendah $ 0.01009598 $ 0.01009598 $ 0.01009598 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00716111$ 0.00716111 $ 0.00716111 24J Tinggi $ 0.01009598$ 0.01009598 $ 0.01009598 Sepanjang Masa $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Harga Terendah $ 0.00716111$ 0.00716111 $ 0.00716111 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -19.80% Perubahan Harga (7D) -28.30% Perubahan Harga (7D) -28.30%

Penumbra (UM) harga masa nyata ialah $0.00807497. Sepanjang 24 jam yang lalu, UM didagangkan antara $ 0.00716111 rendah dan $ 0.01009598 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UM sepanjang masa ialah $ 2.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00716111.

Dari segi prestasi jangka pendek, UM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -19.80% dalam 24 jam dan -28.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Penumbra (UM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 290.94K$ 290.94K $ 290.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 807.74K$ 807.74K $ 807.74K Bekalan Peredaran 36.03M 36.03M 36.03M Jumlah Bekalan 100,030,127.164983 100,030,127.164983 100,030,127.164983

Had Pasaran semasa Penumbra ialah $ 290.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UM ialah 36.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100030127.164983. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 807.74K.