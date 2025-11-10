People with 1 IQ Harga Hari Ini

Harga langsung People with 1 IQ (1IQ) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 1IQ kepada USD penukaran adalah -- setiap 1IQ.

People with 1 IQ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 26,415, dengan bekalan edaran sebanyak 99,999.40T 1IQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 1IQ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 1IQ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

People with 1 IQ (1IQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Bekalan Peredaran 99,999.40T 99,999.40T 99,999.40T Jumlah Bekalan 9.9999396932886e+16 9.9999396932886e+16 9.9999396932886e+16

Had Pasaran semasa People with 1 IQ ialah $ 26.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 1IQ ialah 99,999.40T, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.9999396932886e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.42K.