Pepe Clanker (PEPEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.124568 $ 0.124568 $ 0.124568 24J Rendah $ 0.13079 $ 0.13079 $ 0.13079 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.124568$ 0.124568 $ 0.124568 24J Tinggi $ 0.13079$ 0.13079 $ 0.13079 Sepanjang Masa $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Harga Terendah $ 0.091327$ 0.091327 $ 0.091327 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) +2.63% Perubahan Harga (7D) -3.76% Perubahan Harga (7D) -3.76%

Pepe Clanker (PEPEC) harga masa nyata ialah $0.130613. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEC didagangkan antara $ 0.124568 rendah dan $ 0.13079 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEC sepanjang masa ialah $ 4.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.091327.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEC telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, +2.63% dalam 24 jam dan -3.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe Clanker (PEPEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Pepe Clanker ialah $ 130.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEC ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.61K.