pepe in a memes world (PEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) +3.41% Perubahan Harga (7D) +3.58% Perubahan Harga (7D) +3.58%

pepe in a memes world (PEW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEW telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, +3.41% dalam 24 jam dan +3.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pepe in a memes world (PEW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 620.37K$ 620.37K $ 620.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 620.37K$ 620.37K $ 620.37K Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa pepe in a memes world ialah $ 620.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEW ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 620.37K.