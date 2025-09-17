Pepe KRC20 ($PEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0001074$ 0.0001074 $ 0.0001074 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +0.00%

Pepe KRC20 ($PEPE) harga masa nyata ialah $0.000045. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PEPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PEPE sepanjang masa ialah $ 0.0001074, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PEPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe KRC20 ($PEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Bekalan Peredaran 28.70B 28.70B 28.70B Jumlah Bekalan 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Had Pasaran semasa Pepe KRC20 ialah $ 1.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PEPE ialah 28.70B, dengan jumlah bekalan sebanyak 28700000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29M.