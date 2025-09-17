PEPE MAGA (PEPEMAGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) +2.09% Perubahan Harga (7D) +2.09%

PEPE MAGA (PEPEMAGA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEMAGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEMAGA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEMAGA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +2.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PEPE MAGA (PEPEMAGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Bekalan Peredaran 42,068.94T 42,068.94T 42,068.94T Jumlah Bekalan 4.2068938735441544e+16 4.2068938735441544e+16 4.2068938735441544e+16

Had Pasaran semasa PEPE MAGA ialah $ 10.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEMAGA ialah 42,068.94T, dengan jumlah bekalan sebanyak 4.2068938735441544e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.59K.