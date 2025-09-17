Pepe On Fire (PFIRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.91% Perubahan Harga (1D) +0.43% Perubahan Harga (7D) +5.81% Perubahan Harga (7D) +5.81%

Pepe On Fire (PFIRE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PFIRE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PFIRE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PFIRE telah berubah sebanyak -0.91% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan +5.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe On Fire (PFIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 153.40K$ 153.40K $ 153.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 153.40K$ 153.40K $ 153.40K Bekalan Peredaran 7.40T 7.40T 7.40T Jumlah Bekalan 7,398,470,584,374.0 7,398,470,584,374.0 7,398,470,584,374.0

Had Pasaran semasa Pepe On Fire ialah $ 153.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PFIRE ialah 7.40T, dengan jumlah bekalan sebanyak 7398470584374.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 153.40K.