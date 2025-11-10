Pepe Strategy Harga Hari Ini

Harga langsung Pepe Strategy (PEPESTR) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPESTR kepada USD penukaran adalah -- setiap PEPESTR.

Pepe Strategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,271.18, dengan bekalan edaran sebanyak 838.09M PEPESTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPESTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00225168, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPESTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pepe Strategy (PEPESTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Bekalan Peredaran 838.09M 838.09M 838.09M Jumlah Bekalan 838,091,481.1517422 838,091,481.1517422 838,091,481.1517422

Had Pasaran semasa Pepe Strategy ialah $ 8.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPESTR ialah 838.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 838091481.1517422. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.27K.