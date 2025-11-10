Tokenomik Pepe Strategy (PEPESTR)

Lihat cerapan utama tentang Pepe Strategy (PEPESTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:54:22 (UTC+8)
USD

Pepe Strategy (PEPESTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pepe Strategy (PEPESTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K
Jumlah Bekalan:
$ 838.09M
$ 838.09M$ 838.09M
Bekalan Edaran:
$ 838.09M
$ 838.09M$ 838.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 8.27K
$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00225168
$ 0.00225168$ 0.00225168
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Pepe Strategy (PEPESTR) Maklumat

Pepe Strategy (PEPESTR) is an ERC-20 token on Ethereum designed around a treasury-based trading system connected to the PEPE token. The project applies a 10% tax on both buys and sells, accumulating funds within the contract. Once the treasury reaches a defined threshold, the contract automatically purchases PEPE tokens. These tokens are later sold only when a 20% profit condition is achieved, ensuring trades are profitable. The proceeds are then used to buy back PEPESTR tokens, which are permanently burned, creating a deflationary supply model.

Laman Web Rasmi:
https://pepestrategy.io/

Tokenomik Pepe Strategy (PEPESTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pepe Strategy (PEPESTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEPESTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEPESTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEPESTR, terokai PEPESTR harga langsung token!

PEPESTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PEPESTR? Halaman ramalan harga PEPESTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

