Pepe the King Prawn (PRAWN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00011855 $ 0.00011855 $ 0.00011855 24J Rendah $ 0.0001237 $ 0.0001237 $ 0.0001237 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00011855$ 0.00011855 $ 0.00011855 24J Tinggi $ 0.0001237$ 0.0001237 $ 0.0001237 Sepanjang Masa $ 0.024724$ 0.024724 $ 0.024724 Harga Terendah $ 0.00008156$ 0.00008156 $ 0.00008156 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +1.47% Perubahan Harga (7D) -3.61% Perubahan Harga (7D) -3.61%

Pepe the King Prawn (PRAWN) harga masa nyata ialah $0.00012209. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRAWN didagangkan antara $ 0.00011855 rendah dan $ 0.0001237 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRAWN sepanjang masa ialah $ 0.024724, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008156.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRAWN telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +1.47% dalam 24 jam dan -3.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe the King Prawn (PRAWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 122.09K$ 122.09K $ 122.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 122.09K$ 122.09K $ 122.09K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,968,655.96 999,968,655.96 999,968,655.96

Had Pasaran semasa Pepe the King Prawn ialah $ 122.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRAWN ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999968655.96. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 122.09K.