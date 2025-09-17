Lagi Mengenai PRAWN

Maklumat Harga PRAWN

Laman Web Rasmi PRAWN

Tokenomik PRAWN

Ramalan Harga PRAWN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Pepe the King Prawn Logo

Pepe the King Prawn Harga (PRAWN)

Tidak tersenarai

1 PRAWN ke USD Harga Langsung:

$0.0001221
$0.0001221$0.0001221
+1.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Pepe the King Prawn (PRAWN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:09:30 (UTC+8)

Pepe the King Prawn (PRAWN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00011855
$ 0.00011855$ 0.00011855
24J Rendah
$ 0.0001237
$ 0.0001237$ 0.0001237
24J Tinggi

$ 0.00011855
$ 0.00011855$ 0.00011855

$ 0.0001237
$ 0.0001237$ 0.0001237

$ 0.024724
$ 0.024724$ 0.024724

$ 0.00008156
$ 0.00008156$ 0.00008156

-0.09%

+1.47%

-3.61%

-3.61%

Pepe the King Prawn (PRAWN) harga masa nyata ialah $0.00012209. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRAWN didagangkan antara $ 0.00011855 rendah dan $ 0.0001237 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRAWN sepanjang masa ialah $ 0.024724, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008156.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRAWN telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +1.47% dalam 24 jam dan -3.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe the King Prawn (PRAWN) Maklumat Pasaran

$ 122.09K
$ 122.09K$ 122.09K

--
----

$ 122.09K
$ 122.09K$ 122.09K

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,655.96
999,968,655.96 999,968,655.96

Had Pasaran semasa Pepe the King Prawn ialah $ 122.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRAWN ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999968655.96. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 122.09K.

Pepe the King Prawn (PRAWN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pepe the King Prawn kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pepe the King Prawn kepada USD adalah $ -0.0000096622.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pepe the King Prawn kepada USD adalah $ -0.0000339333.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pepe the King Prawn kepada USD adalah $ -0.00007086479688475305.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.47%
30 Hari$ -0.0000096622-7.91%
60 Hari$ -0.0000339333-27.79%
90 Hari$ -0.00007086479688475305-36.72%

Apakah itu Pepe the King Prawn (PRAWN)

PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Pepe the King Prawn (PRAWN) Sumber

Laman Web Rasmi

Pepe the King Prawn Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pepe the King Prawn (PRAWN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pepe the King Prawn (PRAWN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepe the King Prawn.

Semak Pepe the King Prawn ramalan harga sekarang!

PRAWN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pepe the King Prawn (PRAWN)

Memahami tokenomik Pepe the King Prawn (PRAWN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRAWN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pepe the King Prawn (PRAWN)

Berapakah nilai Pepe the King Prawn (PRAWN) hari ini?
Harga langsung PRAWN dalam USD ialah 0.00012209 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PRAWN ke USD?
Harga semasa PRAWN ke USD ialah $ 0.00012209. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pepe the King Prawn?
Had pasaran untuk PRAWN ialah $ 122.09K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PRAWN?
Bekalan edaran PRAWN ialah 999.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRAWN?
PRAWN mencapai harga ATH sebanyak 0.024724 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRAWN?
PRAWN melihat harga ATL sebanyak 0.00008156 USD.
Berapakah jumlah dagangan PRAWN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRAWNialah -- USD.
Adakah PRAWN akan naik lebih tinggi tahun ini?
PRAWN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRAWNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:09:30 (UTC+8)

Pepe the King Prawn (PRAWN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.