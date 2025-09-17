Pepe Trump (PTRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00102255 $ 0.00102255 $ 0.00102255 24J Rendah $ 0.00106589 $ 0.00106589 $ 0.00106589 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00102255$ 0.00102255 $ 0.00102255 24J Tinggi $ 0.00106589$ 0.00106589 $ 0.00106589 Sepanjang Masa $ 0.01756735$ 0.01756735 $ 0.01756735 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -1.82% Perubahan Harga (7D) +4.89% Perubahan Harga (7D) +4.89%

Pepe Trump (PTRUMP) harga masa nyata ialah $0.00102992. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTRUMP didagangkan antara $ 0.00102255 rendah dan $ 0.00106589 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTRUMP sepanjang masa ialah $ 0.01756735, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTRUMP telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -1.82% dalam 24 jam dan +4.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe Trump (PTRUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 992.98M 992.98M 992.98M Jumlah Bekalan 992,983,001.67 992,983,001.67 992,983,001.67

Had Pasaran semasa Pepe Trump ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTRUMP ialah 992.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992983001.67. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.