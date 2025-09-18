Pepe Undead (PEPEZ) Maklumat Harga (USD)

Pepe Undead (PEPEZ) harga masa nyata ialah $0.00001756. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEZ didagangkan antara $ 0.0000175 rendah dan $ 0.0000179 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEZ sepanjang masa ialah $ 0.00078591, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000766.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEZ telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.41% dalam 24 jam dan +19.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepe Undead (PEPEZ) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Pepe Undead ialah $ 10.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEZ ialah 589.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 589279933.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.35K.