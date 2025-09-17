pepeAI (PEPEAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00351458$ 0.00351458 $ 0.00351458 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) -1.14% Perubahan Harga (7D) +1.09% Perubahan Harga (7D) +1.09%

pepeAI (PEPEAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEAI sepanjang masa ialah $ 0.00351458, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEAI telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -1.14% dalam 24 jam dan +1.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pepeAI (PEPEAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.83K$ 156.83K $ 156.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.83K$ 156.83K $ 156.83K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,842,576.231 999,842,576.231 999,842,576.231

Had Pasaran semasa pepeAI ialah $ 156.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEAI ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999842576.231. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.83K.