PepeCash (PEPECASH) originated in 2016 as a cryptocurrency tied to the Pepe the Frog meme, created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series Boy's Club. The meme gained widespread popularity on platforms like 4chan and Reddit, evolving into a cultural phenomenon. PepeCash was developed to monetize and trade digital art, specifically "Rare Pepe" cards. The concept emerged from the Rare Pepe Directory, a community-driven project to create and trade meme-based digital assets. PepeCash was designed as the currency for this ecosystem, enabling users to buy, sell, or trade these assets in a decentralized marketplace. The idea was to blend meme culture with blockchain technology, appealing to art and meme enthusiasts. PepeCash token, launched in 2023 on Ethereum also draws inspiration from the Pepe meme, aiming to expand into DeFi and NFTs.
Memahami tokenomik PEPECASH (PEPECASH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PEPECASH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PEPECASH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.