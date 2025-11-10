PEPECAT Harga Hari Ini

Harga langsung PEPECAT (PEPECAT) hari ini ialah $ 0.00222677, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPECAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00222677 setiap PEPECAT.

PEPECAT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,202,796, dengan bekalan edaran sebanyak 989.74M PEPECAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPECAT didagangkan antara $ 0.00216254 (rendah) dan $ 0.00225103 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01174348, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPECAT dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -31.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PEPECAT (PEPECAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Bekalan Peredaran 989.74M 989.74M 989.74M Jumlah Bekalan 989,738,750.826678 989,738,750.826678 989,738,750.826678

