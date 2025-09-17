Pepedex (PPDEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.067217 $ 0.067217 $ 0.067217 24J Rendah $ 0.067326 $ 0.067326 $ 0.067326 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.067217$ 0.067217 $ 0.067217 24J Tinggi $ 0.067326$ 0.067326 $ 0.067326 Sepanjang Masa $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Harga Terendah $ 0.03146996$ 0.03146996 $ 0.03146996 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +1.79% Perubahan Harga (7D) +1.79%

Pepedex (PPDEX) harga masa nyata ialah $0.067262. Sepanjang 24 jam yang lalu, PPDEX didagangkan antara $ 0.067217 rendah dan $ 0.067326 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PPDEX sepanjang masa ialah $ 32.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03146996.

Dari segi prestasi jangka pendek, PPDEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepedex (PPDEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.84K$ 36.84K $ 36.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.48K$ 41.48K $ 41.48K Bekalan Peredaran 547.68K 547.68K 547.68K Jumlah Bekalan 616,621.9544125631 616,621.9544125631 616,621.9544125631

Had Pasaran semasa Pepedex ialah $ 36.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPDEX ialah 547.68K, dengan jumlah bekalan sebanyak 616621.9544125631. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.48K.