Pepega (PEPEGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) +2.98% Perubahan Harga (7D) +2.98%

Pepega (PEPEGA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEGA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEGA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan +2.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepega (PEPEGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Pepega ialah $ 59.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEGA ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.63K.