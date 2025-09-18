Pepek Philippe (PEPEK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00100376$ 0.00100376 $ 0.00100376 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -1.34% Perubahan Harga (7D) +4.04% Perubahan Harga (7D) +4.04%

Pepek Philippe (PEPEK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEK sepanjang masa ialah $ 0.00100376, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEK telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -1.34% dalam 24 jam dan +4.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepek Philippe (PEPEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Bekalan Peredaran 898.84M 898.84M 898.84M Jumlah Bekalan 898,840,518.93552 898,840,518.93552 898,840,518.93552

Had Pasaran semasa Pepek Philippe ialah $ 6.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEK ialah 898.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 898840518.93552. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.97K.