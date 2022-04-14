Tokenomik Pepek Philippe (PEPEK)

Lihat cerapan utama tentang Pepek Philippe (PEPEK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Pepek Philippe (PEPEK) Maklumat

Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.

Laman Web Rasmi:
https://pepek.vip

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pepek Philippe (PEPEK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.09K
$ 7.09K
Jumlah Bekalan:
$ 898.84M
$ 898.84M
Bekalan Edaran:
$ 898.84M
$ 898.84M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.09K
$ 7.09K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00100376
$ 0.00100376
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000297
$ 0.00000297
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Pepek Philippe (PEPEK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pepek Philippe (PEPEK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEPEK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEPEK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEPEK, terokai PEPEK harga langsung token!

PEPEK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PEPEK? Halaman ramalan harga PEPEK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.