Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 460.7$ 460.7 $ 460.7 Harga Terendah $ 6.45$ 6.45 $ 6.45 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.26% Perubahan Harga (7D) +9.26%

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) harga masa nyata ialah $18.38. Sepanjang 24 jam yang lalu, PPBLZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PPBLZ sepanjang masa ialah $ 460.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.45.

Dari segi prestasi jangka pendek, PPBLZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 257.29K$ 257.29K $ 257.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 257.29K$ 257.29K $ 257.29K Bekalan Peredaran 14.00K 14.00K 14.00K Jumlah Bekalan 14,000.0 14,000.0 14,000.0

Had Pasaran semasa Pepemon Pepeballs ialah $ 257.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPBLZ ialah 14.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 14000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 257.29K.