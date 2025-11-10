PepeNode Harga Hari Ini

Harga langsung PepeNode (PEPENODE) hari ini ialah $ 0.00000508, dengan 3.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPENODE kepada USD penukaran adalah $ 0.00000508 setiap PEPENODE.

PepeNode kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,132,317, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B PEPENODE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPENODE didagangkan antara $ 0.00000489 (rendah) dan $ 0.00000512 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001842, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPENODE dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -5.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PepeNode (PEPENODE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

