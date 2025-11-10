Tokenomik PepeNode (PEPENODE)

Tokenomik PepeNode (PEPENODE)

Lihat cerapan utama tentang PepeNode (PEPENODE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:11:51 (UTC+8)
PepeNode (PEPENODE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PepeNode (PEPENODE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.18M
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.18M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
PepeNode (PEPENODE) Maklumat

PEPENODE brings gamified meme coin mining to the masses. No physical computing power required. PEPENODE allows you to build a customized meme coin mining rig, in your own virtual server room. More nodes = More meme coins! The PEPENODE is your early access pass to the future of virtual meme coin mining. Secure $PEPENODE tokens before public launch at progressive pricing phases. Early supporters can also stake their tokens to supercharge their mining rewards from day one. Don't miss your chance to stack $PEPENODE before the rigs go live.

Laman Web Rasmi:
https://www.pepenode.vip

Tokenomik PepeNode (PEPENODE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PepeNode (PEPENODE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEPENODE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEPENODE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEPENODE, terokai PEPENODE harga langsung token!

PEPENODE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PEPENODE? Halaman ramalan harga PEPENODE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

