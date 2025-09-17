PEPEPOW (PEPEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00302514$ 0.00302514 $ 0.00302514 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +7.25% Perubahan Harga (7D) -1.36% Perubahan Harga (7D) -1.36%

PEPEPOW (PEPEW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPEW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPEW sepanjang masa ialah $ 0.00302514, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPEW telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +7.25% dalam 24 jam dan -1.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PEPEPOW (PEPEW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.24K$ 60.24K $ 60.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.26K$ 60.26K $ 60.26K Bekalan Peredaran 54.44B 54.44B 54.44B Jumlah Bekalan 54,459,637,480.0 54,459,637,480.0 54,459,637,480.0

Had Pasaran semasa PEPEPOW ialah $ 60.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPEW ialah 54.44B, dengan jumlah bekalan sebanyak 54459637480.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.26K.