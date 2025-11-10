PEPETO Harga Hari Ini

Harga langsung PEPETO (PEPETO) hari ini ialah $ 0.00061404, dengan 15.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPETO kepada USD penukaran adalah $ 0.00061404 setiap PEPETO.

PEPETO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 61,404, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M PEPETO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPETO didagangkan antara $ 0.00052648 (rendah) dan $ 0.00061423 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.068676, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003379.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPETO dipindahkan +0.45% dalam sejam terakhir dan +6.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PEPETO (PEPETO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.40K$ 61.40K $ 61.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.40K$ 61.40K $ 61.40K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa PEPETO ialah $ 61.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPETO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.40K.