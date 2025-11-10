Tokenomik PEPETO (PEPETO)

Lihat cerapan utama tentang PEPETO (PEPETO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:42:44 (UTC+8)
PEPETO (PEPETO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PEPETO (PEPETO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 69.89K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 69.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.068676
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003379
Harga Semasa:
$ 0.00069888
PEPETO (PEPETO) Maklumat

The PEPETO project, under the symbolic guidance of PEPETO, the god of frogs, is a cryptocurrency initiative centered on the $PEPETO token, launched on the Ethereum blockchain. It aims to embody trust, strength, and transparency, with a fully audited smart contract and openly disclosed code to ensure security and community confidence. PEPETO represents a vision of wisdom, safety, and unity for the crypto community, distinguishing itself from other memecoins like Pepe by emphasizing technological innovation and optimization. The project introduces a revolutionary exchange platform that integrates all memecoins, providing them with real value and a space to thrive. PEPETO’s bridge technology facilitates secure, transparent cross-blockchain transfers, symbolizing fairness and the future of decentralized systems. Unlike Pepe, which lacked critical components, PEPETO delivers a complete solution, leveraging advanced technology to foster a unified and innovative crypto ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://pepetocoin.meme/

Tokenomik PEPETO (PEPETO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PEPETO (PEPETO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PEPETO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PEPETO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PEPETO, terokai PEPETO harga langsung token!

