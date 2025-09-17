PepeTopia (PEPETOPIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.54% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +15.87% Perubahan Harga (7D) +15.87%

PepeTopia (PEPETOPIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPETOPIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPETOPIA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPETOPIA telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +15.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PepeTopia (PEPETOPIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 374.35K$ 374.35K $ 374.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 374.35K$ 374.35K $ 374.35K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,967,471.61 999,967,471.61 999,967,471.61

Had Pasaran semasa PepeTopia ialah $ 374.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPETOPIA ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999967471.61. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 374.35K.