PepeVerse Harga Hari Ini

Harga langsung PepeVerse (PVRSE) hari ini ialah $ 0.00006795, dengan 5.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PVRSE kepada USD penukaran adalah $ 0.00006795 setiap PVRSE.

PepeVerse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 67,786, dengan bekalan edaran sebanyak 999.76M PVRSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PVRSE didagangkan antara $ 0.00006345 (rendah) dan $ 0.00006776 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0001422, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000589.

Dalam prestasi jangka pendek, PVRSE dipindahkan +1.51% dalam sejam terakhir dan -6.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PepeVerse (PVRSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.79K$ 67.79K $ 67.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.79K$ 67.79K $ 67.79K Bekalan Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Jumlah Bekalan 999,755,141.520502 999,755,141.520502 999,755,141.520502

