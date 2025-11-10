Tokenomik PepeVerse (PVRSE)

Lihat cerapan utama tentang PepeVerse (PVRSE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:42:50 (UTC+8)
USD

PepeVerse (PVRSE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PepeVerse (PVRSE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 68.67K

Jumlah Bekalan:
$ 999.76M

Bekalan Edaran:
$ 999.76M

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 68.67K

Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0001422

Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000589

Harga Semasa:
$ 0


PepeVerse (PVRSE) Maklumat

PepeVerse is a community-driven brand that blends NFTs, play-to-earn gaming, IRL drops such as rosin gummies and merch, and culture marketing into a single ecosystem. Launched in January 2025, the project was built to be unruggable, transparent, and long lasting. PepeVerse has active community channels, ongoing NFT initiatives, and partnerships that integrate directly into play-to-earn gaming. Real-world art collaborations, including murals, connect the digital brand to offline culture. Mint proceeds and ecosystem revenue are continually reinvested into growth initiatives that support $PVRSE awareness, liquidity, and long-term stability.

Laman Web Rasmi:
https://www.pepeversehub.com
Kertas putih:
https://www.pepeversehub.com/general-5

Tokenomik PepeVerse (PVRSE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PepeVerse (PVRSE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PVRSE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PVRSE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PVRSE, terokai PVRSE harga langsung token!

PVRSE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PVRSE? Halaman ramalan harga PVRSE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

