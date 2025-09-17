Pepper Meme (PEPPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00966424 24J Tinggi $ 0.01015247 Harga Tertinggi Sepanjang Masa $ 0.01275333 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +3.03% Perubahan Harga (7D) +6.70%

Pepper Meme (PEPPER) harga masa nyata ialah $0.01012873. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPPER didagangkan antara $ 0.00966424 rendah dan $ 0.01015247 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPPER sepanjang masa ialah $ 0.01275333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPPER telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +3.03% dalam 24 jam dan +6.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepper Meme (PEPPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.05M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.05M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pepper Meme ialah $ 10.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPPER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.05M.