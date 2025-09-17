Lagi Mengenai PEPPER

Pepper Meme Logo

Pepper Meme Harga (PEPPER)

Tidak tersenarai

1 PEPPER ke USD Harga Langsung:

+3.00%1D
USD
Pepper Meme (PEPPER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:02:15 (UTC+8)

Pepper Meme (PEPPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.22%

+3.03%

+6.70%

+6.70%

Pepper Meme (PEPPER) harga masa nyata ialah $0.01012873. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEPPER didagangkan antara $ 0.00966424 rendah dan $ 0.01015247 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEPPER sepanjang masa ialah $ 0.01275333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEPPER telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +3.03% dalam 24 jam dan +6.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pepper Meme (PEPPER) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Pepper Meme ialah $ 10.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEPPER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.05M.

Pepper Meme (PEPPER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pepper Meme kepada USD adalah $ +0.00029777.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pepper Meme kepada USD adalah $ +0.0011965028.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pepper Meme kepada USD adalah $ +0.0026840273.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pepper Meme kepada USD adalah $ +0.005130691003919104.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00029777+3.03%
30 Hari$ +0.0011965028+11.81%
60 Hari$ +0.0026840273+26.50%
90 Hari$ +0.005130691003919104+102.65%

Apakah itu Pepper Meme (PEPPER)

$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.

Pepper Meme (PEPPER) Sumber

Laman Web Rasmi

Pepper Meme Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pepper Meme (PEPPER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pepper Meme (PEPPER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pepper Meme.

Semak Pepper Meme ramalan harga sekarang!

PEPPER kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pepper Meme (PEPPER)

Memahami tokenomik Pepper Meme (PEPPER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEPPER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pepper Meme (PEPPER)

Berapakah nilai Pepper Meme (PEPPER) hari ini?
Harga langsung PEPPER dalam USD ialah 0.01012873 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PEPPER ke USD?
Harga semasa PEPPER ke USD ialah $ 0.01012873. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pepper Meme?
Had pasaran untuk PEPPER ialah $ 10.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PEPPER?
Bekalan edaran PEPPER ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEPPER?
PEPPER mencapai harga ATH sebanyak 0.01275333 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEPPER?
PEPPER melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PEPPER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PEPPERialah -- USD.
Adakah PEPPER akan naik lebih tinggi tahun ini?
PEPPER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PEPPERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:02:15 (UTC+8)

Penafian

