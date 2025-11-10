PepsiCo xStock Harga Hari Ini

Harga langsung PepsiCo xStock (PEPX) hari ini ialah $ 142.64, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEPX kepada USD penukaran adalah $ 142.64 setiap PEPX.

PepsiCo xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 202,184, dengan bekalan edaran sebanyak 1.42K PEPX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEPX didagangkan antara $ 142.5 (rendah) dan $ 142.91 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 177.28, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 137.74.

Dalam prestasi jangka pendek, PEPX dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -2.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PepsiCo xStock (PEPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 202.18K$ 202.18K $ 202.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Bekalan Peredaran 1.42K 1.42K 1.42K Jumlah Bekalan 24,142.005477384 24,142.005477384 24,142.005477384

