PER Project (PER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00205537 $ 0.00205537 $ 0.00205537 24J Rendah $ 0.00213322 $ 0.00213322 $ 0.00213322 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00205537$ 0.00205537 $ 0.00205537 24J Tinggi $ 0.00213322$ 0.00213322 $ 0.00213322 Sepanjang Masa $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 Harga Terendah $ 0.00140428$ 0.00140428 $ 0.00140428 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.91% Perubahan Harga (7D) +0.93% Perubahan Harga (7D) +0.93%

PER Project (PER) harga masa nyata ialah $0.00212031. Sepanjang 24 jam yang lalu, PER didagangkan antara $ 0.00205537 rendah dan $ 0.00213322 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PER sepanjang masa ialah $ 2.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140428.

Dari segi prestasi jangka pendek, PER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.91% dalam 24 jam dan +0.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PER Project (PER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Bekalan Peredaran 600.00M 600.00M 600.00M Jumlah Bekalan 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Had Pasaran semasa PER Project ialah $ 1.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PER ialah 600.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 600000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27M.