Lagi Mengenai PER

Maklumat Harga PER

Kertas putih PER

Laman Web Rasmi PER

Tokenomik PER

Ramalan Harga PER

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

PER Project Logo

PER Project Harga (PER)

Tidak tersenarai

1 PER ke USD Harga Langsung:

$0.00212031
$0.00212031$0.00212031
+2.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
PER Project (PER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:38:18 (UTC+8)

PER Project (PER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00205537
$ 0.00205537$ 0.00205537
24J Rendah
$ 0.00213322
$ 0.00213322$ 0.00213322
24J Tinggi

$ 0.00205537
$ 0.00205537$ 0.00205537

$ 0.00213322
$ 0.00213322$ 0.00213322

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 0.00140428
$ 0.00140428$ 0.00140428

--

+2.91%

+0.93%

+0.93%

PER Project (PER) harga masa nyata ialah $0.00212031. Sepanjang 24 jam yang lalu, PER didagangkan antara $ 0.00205537 rendah dan $ 0.00213322 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PER sepanjang masa ialah $ 2.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140428.

Dari segi prestasi jangka pendek, PER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.91% dalam 24 jam dan +0.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PER Project (PER) Maklumat Pasaran

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

Had Pasaran semasa PER Project ialah $ 1.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PER ialah 600.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 600000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.27M.

PER Project (PER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PER Project kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PER Project kepada USD adalah $ -0.0000235547.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PER Project kepada USD adalah $ +0.0002563997.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PER Project kepada USD adalah $ -0.000552405443460168.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.91%
30 Hari$ -0.0000235547-1.11%
60 Hari$ +0.0002563997+12.09%
90 Hari$ -0.000552405443460168-20.66%

Apakah itu PER Project (PER)

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

PER Project (PER) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

PER Project Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PER Project (PER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PER Project (PER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PER Project.

Semak PER Project ramalan harga sekarang!

PER kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PER Project (PER)

Memahami tokenomik PER Project (PER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PER Project (PER)

Berapakah nilai PER Project (PER) hari ini?
Harga langsung PER dalam USD ialah 0.00212031 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PER ke USD?
Harga semasa PER ke USD ialah $ 0.00212031. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PER Project?
Had pasaran untuk PER ialah $ 1.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PER?
Bekalan edaran PER ialah 600.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PER?
PER mencapai harga ATH sebanyak 2.53 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PER?
PER melihat harga ATL sebanyak 0.00140428 USD.
Berapakah jumlah dagangan PER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PERialah -- USD.
Adakah PER akan naik lebih tinggi tahun ini?
PER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:38:18 (UTC+8)

PER Project (PER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.