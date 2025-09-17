Perion (PERC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00718759 $ 0.00718759 $ 0.00718759 24J Rendah $ 0.00762729 $ 0.00762729 $ 0.00762729 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00718759$ 0.00718759 $ 0.00718759 24J Tinggi $ 0.00762729$ 0.00762729 $ 0.00762729 Sepanjang Masa $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Harga Terendah $ 0.00550457$ 0.00550457 $ 0.00550457 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +1.71% Perubahan Harga (7D) -67.69% Perubahan Harga (7D) -67.69%

Perion (PERC) harga masa nyata ialah $0.00754893. Sepanjang 24 jam yang lalu, PERC didagangkan antara $ 0.00718759 rendah dan $ 0.00762729 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PERC sepanjang masa ialah $ 1.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00550457.

Dari segi prestasi jangka pendek, PERC telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.71% dalam 24 jam dan -67.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Perion (PERC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 304.87K$ 304.87K $ 304.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 754.89K$ 754.89K $ 754.89K Bekalan Peredaran 40.39M 40.39M 40.39M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Perion ialah $ 304.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PERC ialah 40.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 754.89K.