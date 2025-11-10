Perpcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Perpcoin (PERPCOIN) hari ini ialah --, dengan 1.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PERPCOIN kepada USD penukaran adalah -- setiap PERPCOIN.

Perpcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 189,906, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PERPCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PERPCOIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00265271, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PERPCOIN dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -13.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Perpcoin (PERPCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 189.91K$ 189.91K $ 189.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 189.91K$ 189.91K $ 189.91K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

